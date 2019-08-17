МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Взлом аккаунтов Google может угрожать данным пользователей в других сервисах, с учетом этого удивительно, что лишь 26% пользователей сменили пароли после сообщения компании о возможных утечках, прокомментировал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Корпорация Google в субботу предупредила пользователей, что сотни тысяч паролей оказались скомпрометированы. В этой связи есть сильный риск утечки личной информации, которая может попасть в руки злоумышленников.

Согласно исследованию, которое проводилось с помощью специального расширения Password Checkup, стало известно, что свыше 300 тысяч человек пользовались небезопасными комбинациями букв и цифр. Данные ключи доступа были сверены с базами после атак хакеров. Всего проверили более 21 миллионов пользователей, и тем, у кого был взломанный пароль, было отправлено соответствующее уведомление. При этом, как отмечает компания, лишь 26% пользователей после предупреждения сменили пароль на более сложный.

"Только 26% пользователей согласились сменить пароль, узнав о его компрометации. То есть, уже точно зная, что пароль утек и его может использовать кто угодно. Поразительное отношение оставшихся 74% говорит нам о том, насколько пользователи интернета не понимают силу и ценность их персональных данных. А столкнувшись с хищением финансов или шантажом в интернете, начинают осознавать проблему", — отметил эксперт.

Он добавил, что, взломав лишь почту пользователя, злоумышленники могут получить доступ к данным в других сервисах. "По цепочке, все соцсети, личные данные, облачные сервисы с фото, контактами и переписками", — пояснил Лифшиц.