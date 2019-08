МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Совет директоров американской компании HP Inc назначил президентом и генеральным директором компании Энрике Лорес (Enrique Lores) вместо Диона Уайслера (Dion Weisler), говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Лорес, в настоящее время являющийся президентом подразделения HP по обработке изображений, печати и решениям, займет данный пост с 1 ноября.

"Решение Уайслера уйти в отставку связано с вопросами здоровья семьи, и он вернется домой в Австралию. Он будет работать с Лорес для обеспечения плавной передачи дел и останется в компании до конца января 2020 года. После этого Уайслер продолжит работать в совете директоров HP до следующего ежегодного собрания акционеров", — говорится в сообщении.

HP Inc — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.