МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия проверяет подразделение компании Google, предоставляющее услуги поиска работы онлайн, Google for Jobs, на предмет соответствия правилам конкуренции в Европе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

СМИ сообщали, что более 20 европейских сайтов онлайн-поиска работы подготовили жалобу в ЕК на компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении рыночным положением в пользу своего соответствующего подразделения. В своем письме Вестагер они утверждали, что потеряли долю рынка с тех пор, как Google запустил в Европе Google for Jobs. Компании отметили, что ЕК также должна рассмотреть вопрос о принятии временной меры, предписывающей Google прекратить "антиконкурентную" деятельность, пока надзорный орган будет расследовать этот вопрос.

По словам Вестагер, ЕК, которая с 2017 года уже три раза оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем и рекламы, обеспокоена возможностью подобных антиконкурентных действий со стороны Google и в других областях.

"Мы сейчас оцениваем, могло ли произойти то же самое с другими частями бизнеса Google — такими как сервис для поиска работы, известный как Google for Jobs", — цитирует агентство Вестагер. По ее словам, ЕК может принять "правила для того, чтобы ограничить технологических гигантов, если они не будут действовать честно". Вестагер добавила, что, возможно, требуется регулирование, чтобы платформы вроде Google использовали свои возможности "справедливо" и не допускали дискриминации.