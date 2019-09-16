МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ненадлежащей контекстную рекламу компании "FastSert" ("Фасткомсерт"), которая распространялась в системе "Яндекс", сообщается на сайте ведомства.

"Комиссия ФАС России признала ненадлежащей контекстную рекламу работ и услуг по подтверждению соответствия, оказываемых компанией FastSert. Упомянутая в рекламе компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама нарушает установленный законом запрет", — говорится в сообщении. Сообщается, что реклама "Сертификаты на продукцию. Получение сертификатов на продукцию. Быстро. Низкие цен" распространялась в сервисе "Яндекс.Директ" в декабре.

По данным ФАС, рекламное объявление представляло собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагаются услуги в сфере сертификации продукции. Согласно информации на указанном сайте, услуги оказывает ООО "Фасткомсерт". Вместе с тем общество отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, и не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, отмечает служба.

"Контекстная реклама работ и услуг по оценке (подтверждению) соответствия компании FastSert, распространявшаяся в системе "Яндекс", нарушает требования закона о рекламе. Рекламодателю и рекламораспространителю ненадлежащей рекламы — ООО "Фасткомсерт" и ООО "Яндекс" — предписано прекратить нарушение. Компаниям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей", — также указывается в сообщении.