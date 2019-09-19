КАЛИНИНГРАД, 19 сен — ПРАЙМ. Разработку IT-резидента калининградской особой экономической зоны, которая в онлайн-режиме обеспечивает сбор информации о состоянии бытовой техники, внедрили в производство, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Технология компании "НеоХоум" в онлайн-режиме обеспечивает сбор информации о состоянии бытовой техники. Первая партия холодильников, оснащенных такой функцией, поступила в торговые сети страны… Данную технологию применил калининградский производитель бытовых холодильников и морозильников компания "Айстрон", — говорится в сообщении.

Калининградская компания специализируется на разработке программного обеспечения для "умной" бытовой электронной техники. Например, холодильник со встроенным модулем Wi-Fi через специальное приложение на телефоне или планшете информирует владельца о температуре внутри камеры, сообщает о протечке воды, датчики дыма оперативно направят на телефон сообщение о задымлении в помещении.

"Умная техника" помогает экономить электроэнергию, отслеживая время открытой дверцы холодильника, и формирует "профиль питания" для желающих вести здоровый образ жизни. Пользователи, присматривающие за престарелыми или больными людьми, могут настроить сигнал о том, что их подопечные вовремя взяли из холодильника необходимый продукт или лекарство.

Несколько экземпляров техники были представлены на международной выставке хозяйственных товаров HouseHold Expo, которая состоялась в Москве. По словам представителей компании, многие посетители стенда проявляли повышенный интерес к способностям "умного холодильника" бороться с привычкой любителей поздних ужинов и перекусов — приложение позволяет настроить громкий звук или яркий свет, которые будут включаться при попытке открыть дверцу холодильника после полуночи.

Отмечается, что стоимость "умного холодильника" не намного дороже аналогичных базовых моделей, а все сервисы, предоставляемые через приложение NeoHome, бесплатны.

Компания "НеоХоум" стала резидентом особой экономической зоны в Калининградской области в 2018 году, когда по инициативе губернатора Антона Алиханова минимальный порог для инвестиционных проектов в сфере информационных технологий был снижен до одного миллиона рублей (для остальных категорий инвестпроектов он составляет от 10 до 150 миллионов рублей).