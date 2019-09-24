СОЧИ, 24 сен — ПРАЙМ. Срок исполнения требования Роскомнадзора к Facebook и Twitter о локализации в РФ баз данных российских пользователей истекает в конце декабря — начале января, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый закон. Не получив конкретного ответа, в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний. В апреле суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи рублей за неисполнение закона. Жаров весной говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ.

"(Девять месяцев — ред.) истекают в конце декабря — начале января", — сказал Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019". Как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, к этому сроку ведомство ожидает получения от компаний подтверждения о выполнении требования.

Жаров напомнил, что в настоящее время в стадии рассмотрения находится законопроект о значительных штрафах для интернет-компаний за неисполнение российских законов. Жаров отметил, что ждет принятия этого закона, поскольку он даст ведомству дополнительный инструмент воздействия на эти компании.

"Я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки, которой, безусловно, учитывая аудиторию компаний, хотелось бы всеми силами избежать", — сказал глава Роскомнадзора.

Жаров надеется, что компании все же исполнят требование ведомства. Отвечая на вопрос, обсуждал ли Роскомнадзор с компаниями эту проблему, Жаров сказал: "Вы понимаете, это же, как в любви. Нельзя быть назойливым, всё уже сказано, предложение сделано, суд даже прошел. У любви две стороны — женитьба и развод. У нас сейчас стадия — ожидание, то есть я очень надеюсь, что компании примут правильные решения, тем более что у нас появятся инструменты экономического воздействия на них".