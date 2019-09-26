ПЕКИН, 26 сен — ПРАЙМ. Китайские специалисты приступили к исследованиям технологий связи 6G, однако четкого представления об их направлении и возможном применении пока нет, заявил глава отдела промышленного и делового сотрудничества исследовательского института крупнейшего в мире мобильного оператора China Mobile Ян Гуан.

"Мы считаем, что исследования в области 6G очень важны, у нас есть хороший опыт в области 5G-технологий, но 5G все-таки не может удовлетворить определенных требований (при создании инноваций – ред.), для которых необходима будет связь уже следующего поколения 6G", — сказал Ян Гуан журналистам.

Он отметил, что "честно говоря, сегодня четкого представления о направлении развития технологий 6G пока нет, и в США, и в Китае ведутся исследования, но еще слишком рано как-то определять параметры 6G, давать какие-то прогнозы".

"Мы к исследованиям уже приступили, но считаем необходимым сначала повсеместно развернуть одно поколение сети, использовать все его возможности, и только после этого приступать к развертыванию сетей нового поколения, и дальше уже начинать исследования сетей следующего поколения", — подчеркнул он.