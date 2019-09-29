СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.

"Билайн" — это единственный оператор, у которого этот кабель исторически там (в метро — ред.) есть, мы обязаны его апгрейдить. Замена на более современный кабель, который будет обеспечивать LTE, фактически начинается в проекте в этом году. Физически — в следующем году. Будет закончена в течение 2020-2021 годов по приоритезации", — сказал Лацанич.

Он отметил, что существуют организационные сложности при проведении работ в метро, что влияет на длительность работ. "Мы готовы завтра (обеспечить покрытие LTE — ред.). Поперек стоит не техника и даже не деньги. Поперек стоит допуск. В метро можно работать полтора-два часа ночью и то в ограниченном количестве — туннели по очереди. Запустить в работу, чтобы пройти кабели поменять — до 2 лет работы", — рассказал глава компании.