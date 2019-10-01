МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Яндекс.Облако" и корейская Naver Business Platform (NBP) договорились совместно поддерживать и развивать облачные сервисы в России и Южной Корее, сообщил главный технический директор NBP Кьюн Парк в ходе конференции Yandex Scale.

"Первое — мы можем совместно распределить наши облачные сервисы и решения в разных географических регионах, пользуясь инфраструктурой друг друга. Во-вторых, мы можем развить наши сервисы и технологии посредством развития непосредственно самих облачных сервисов. Ну и, наконец, мы сможем продвигать наши взаимные бренды", — сказал он.

Как отмечается в сообщении сторон, NBP и "Яндекс.Облако" возьмут на себя организацию поддержки клиентов друг друга. Клиенты "Яндекс.Облака", работающие на инфраструктуре NBP, будут общаться с российской поддержкой, а южнокорейские компании смогут обратиться к местной поддержке с вопросами о работе в "Яндекс.Облаке".

"Сотрудничество позволит южнокорейским разработчикам добиться более быстрой и стабильной работы приложений в России за счет использования "Яндекс.Облака". Клиенты "Облака", в свою очередь, смогут положиться на инфраструктуру Naver Business Platform для запуска и работы своих сервисов в Южной Корее", — говорится в сообщении.

Интерес к решению уже проявили южнокорейские разработчики мобильных игр, которые хотят предлагать свои продукты в России и использовать локальную инфраструктуру для повышения качества работы приложений, но не готовы тратить время и деньги на организацию работы с провайдерами услуг, отмечается в сообщении.