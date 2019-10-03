МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин одобрил увеличение доли "Ростелекома" в ООО "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, работающий под брендом Tele2) до 100% с 45%, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ об увеличении доли участия ПАО "Ростелеком" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%", — говорится в указе.

В настоящее время "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2, остальное — у Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%), банка "Россия" Юрия Ковальчука (10%) и Tele2 Russia Holding AB, в которой ВТБ владеет 50%.

Согласно документу, ВТБ выкупит дополнительную эмиссию обыкновенных акций "Ростелекома", при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%. Каков будет объем допэмиссии, не уточняется. В сентябре глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что продажа "Ростелекому" доли ВТБ в Tele2 завершится до конца текущего года, и банк может получить порядка 17% акций госкомпании после выкупа части допэмиссии.

Согласно указу, правительству поручено в течение шести месяцев обеспечить реализацию мероприятий для приобретения 55% акций Tele2 и проведения допэмиссии, при этом должно сохраниться действие акционерного соглашения между РФ и ВЭБом (сейчас владеет 3,95% капитала "Ростелекома"), определяющего порядок управления и голосования акциями "Ростелекома".

Также должно быть заключено соглашение с ВТБ в отношении приобретаемых им акций "Ростелекома". В соглашении должен быть предусмотрен запрет на распоряжение ВТБ частью приобретенных акций оператора в течение четырёх лет с даты заключения соглашения, а также право на отчуждение этих акций по истечении четырёх лет по решению правительства. При этом "Ростелеком" должен иметь преимущественное право на выкуп бумаг.

Правительству также поручено в течение трёх месяцев после сделки представить предложения об уточнении доли РФ в уставном капитале "Ростелекома" по итогам реализации его акционерами преимущественного права на выкуп акций допэмиссии, исходя из того, что она не должна быть меньше 33,2%.