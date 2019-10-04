МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Число пользователей в РФ, столкнувшихся со "сталкерским ПО" — легальными программами, которые предназначены для слежки за их деятельностью в сети, а также около компьютера, с начала года выросло вдвое в годовом выражении, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

В январе-августе более 37 тысяч пользователей в мире столкнулись со сталкерским ПО. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 35%. При этом число таких пользователей в России растет быстрее общемировых показателей. "По статистике компании, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч. Таким образом, число пострадавших от сталкерского ПО в России за год выросло более чем в два раза", — отмечается в релизе.

Параллельно с этим "Лаборатория Касперского" также зафиксировала увеличение числа образцов сталкерского ПО. Так, за отчётный период 2019 года компания обнаружила 380 вариантов сталкерских программ – почти на треть больше, чем годом ранее.

Пользователи могут пострадать от таких программ, несмотря на их легальность, следует из сообщения "Лаборатории". Сталкерское ПО работает незаметно, и пользователь, скорее всего, даже не догадывается о том, что за ним следят, поясняют эксперты. К примеру, чаще всего встречавшаяся им программа Monitor.AndroidOS.MobileTracker.a позиционируется как инструмент для контроля сотрудников организаций.

Однако эта программа может проводить слежку скрытно, маскируясь под системные приложения, и собирать массу различных конфиденциальных данных – в частности, информацию о геолокации, переписку с помощью СМС и в мессенджерах, телефонные звонки, фото- и видеофайлы, записи камеры, браузерную историю, файлы, а также информацию из календаря и списка контактов, указывает компания. И, помимо прочего, программа даёт возможность удалённо управлять тем устройством, на котором она установлена.

Чтобы не стать жертвой сталкерского ПО, "Лаборатория Касперского" рекомендует пользователям заблокировать в настройках смартфона возможность установки программ и приложений из неизвестных источников, не делиться с другими людьми своими паролями, не хранить на своих устройствах незнакомые файлы, регулярно проверять список установленных приложений, а также использовать надёжное защитное решение, способное распознавать коммерческие программы для слежки.