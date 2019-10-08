МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Новая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце следующего, 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Одной из новых целей PS5 — добиться чувства погружения на более высоком уровне.

Консоль будет снабжена улучшенной функцией вибрации, новым динамиком и адаптивными триггерами, что позволит разработчикам игр самим настраивать сопротивление кнопок R2 и L2.