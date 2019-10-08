МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone намерен закрыть 15% магазинов в Европе и обновить некоторые из оставшихся пунктов, сообщил глава компании Ник Рид.

"Vodafone закроет 15% своих магазинов в Европе… Группа проведёт капремонт 7,7 тысячи магазинов в Европе, предложив больше услуг в 40% из них к концу 2021 года", — цитирует агентство Рейтер слова Рида. Такая мера, пояснил он, связана с изменением предпочтений клиентов.

В июле Vodafone сообщил, что выделит в отдельную фирму свою инфраструктуру вышек в Европе. Компания будет называться TowerCo, и, как ожидается, её работа начнется к маю 2020 года.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей.