БРЮССЕЛЬ, 9 окт — Dow Jones. Евросоюз примет специальное законодательство, чтобы помешать Libra (цифровой валюте, которую планирует запустить Facebook), подорвать позиции единой европейской валюты. Законопроект также направлен на предотвращение использования Libra в целях отмывания денег и является пока одним из наиболее жестких ответов регуляторов на данную инициативу Facebook.

Валдис Домбровскис, который, скорее всего, останется зампредседателя Еврокомиссии по финансовому регулированию, заявил во вторник, что Libra представляет собой системный риск для евро, учитывая размеры компаний, которые стоят за этой глобальной платежной сетью, основанной на использовании криптовалюты.

"Да, нам нужно будет регулировать Libra, контролировать ее на уровне ЕС, как с точки зрения финансовой стабильности, так и с точки зрения защиты финансовых инвесторов", — заявил он законодателям ЕС.

"Финансовая стабильность, денежно-кредитная стабильность, борьба с отмыванием денег – это лишь некоторые аспекты, которые нужно учитывать", — добавил позднее Домбровскис.

Его комментарии – очередной негативный фактор для гиганта социальных сетей с его амбициозными планами по трансформации сектора финансовых услуг. Законодатели и регуляторы в США и Европе раскритиковали Libra сразу после того, как компания объявила о своих планах в июне. При этом они сослались на опасения насчет того, как Facebook и другие компании-участники будут защищать конфиденциальность пользователей и бороться с попытками преступников и террористов использовать Libra для отмывания денег.

В сентябре Франция и Германия призвали заблокировать Libra, выпустив совместное заявление, где говорится, что "ни одно частное предприятие не может претендовать на денежно-кредитные полномочия, которые являются неотъемлемой частью национального суверенитета".

Кроме того, Еврокомиссия, которая выступает главным антимонопольным регулятором ЕС, начала предварительное расследование, опасаясь, что Libra может способствовать ограничению конкуренции. Вопросы как по финансовой стабильности, так и по антимонопольной политике были направлены Facebook и Ассоциации Libra, в которую входят компании, поддерживающие данный проект. Как отметил Домбровскис, ответы пока не получены.

Между тем Данте Диспарте, отвечающий за отношения с регуляторами и коммуникации в Ассоциации Libra, заявил The Wall Street Journal, что эта организация признает, что, поскольку Libra является развивающейся технологией, "регуляторы должны тщательно продумать вопрос о том, как ее применение будет вписываться в их системную финансовую политику".

"Ассоциация Libra и ее члены намерены работать с соответствующими регуляторами, чтобы добиться безопасного, прозрачного и комфортного для потребителя осуществления проекта Libra", — заявил он.

В свою очередь, представитель Facebook отметил, что компания "будет соблюдать соответствующие финансовые законы и правовые акты, включая обязательства по борьбе с отмыванием денег". При этом он не разделяет опасений насчет конкуренции: по его словам, Libra "будет открытой платформой", и компания будет рада конкурентам, разрабатывающим собственные платежные системы.

Однако на фоне правительственной критики, компании, согласившиеся поддержать Libra, начали пересматривать условия своего участия в проекте. Так, PayPal Holdings Inc. выходит из коалиции, которую Facebook удалось собрать для запуска Libra. Между тем Visa Inc. Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры, как сообщала WSJ ранее в октябре, думают пересмотреть условия своего участия.

Тем не менее другие компании по-прежнему заинтересованы в проекте. Во вторник о своем желании присоединиться к нему заявила британская телекоммуникационная компания Vodafone Group PLC.

Новые инициативы ЕС в сфере регулирования тесно скоординированы с усилиями его зарубежных партнеров, включая Большую семерку и Большую двадцатку, заявил представитель Еврокомиссии.

— Автор Valentina Pop, valentina.pop@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ