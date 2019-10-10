МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) китайской интернет-компании Alibaba Group в иностранной валюте на уровне "A+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании подтвержден также на отметке "A+".

"Сохранение рейтингов отражает сильный бизнес-профиль Alibaba, значительный эффект масштаба, увеличение диверсификации выручки, сохранение высокой прибыльности и высокий уровень генерации свободного денежного потока (FCF)", — поясняют аналитики агентства. По общему объему оборота товарами (GMV) Alibaba остается крупнейшей в мире среди интернет-компаний, отмечается в релизе.

В среднесрочной перспективе агентство считает маловероятным повышение рейтинга компании, учитывая ожидание Fitch по росту прибыли. При этом рейтинги могут быть понижены в случае потери доли на рынке ключевых товаров и услуг или совершения масштабных сделок, негативно влияющих на финансовые показатели.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.