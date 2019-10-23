МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга по науке и технологиям стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Последние места заняли Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Ненецкий автономный округ, свидетельствуют результаты исследования агентства РИА Рейтинг, подготовленного по заказу АЭИ "Прайм".

Высокий уровень развития науки, разработка и применение передовых технологий являются одними из важнейших факторов успешного развития экономики любой страны. Создание конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок, обеспечение его ведущей роли в процессах технологической модернизации способствует росту экономики и повышению качества жизни населения.

Ключевым стимулом для активной разработки и внедрения передовых научно-технических решений является спрос на инновации. Однако в силу сырьевой направленности российской экономики спрос на новые технологии пока сложно назвать высоким.

По данным Росстата, затраты на научные исследования и разработки по итогам 2018 года в РФ выросли лишь на 1%, и составляют в последние годы примерно одну и ту же долю в ВВП — около 1,1%. Это существенно ниже, чем во многих развитых странах мира. Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров в РФ составляет порядка 7%, в то время как во многих развитых западноевропейских государствах этот показатель в два раза выше.

При этом научные исследования, развитие новых технологий, производство высокотехнологичных товаров, так или иначе, осуществляются в каждом субъекте РФ, хотя и достаточно неравномерно. Это объясняется особенностями экономики регионов, а также историческими причинами. Об этом свидетельствует подготовленный по заказу АЭИ ПРАЙМ экспертами РИА Рейтинг "Индекс научно-технологического развития субъектов РФ – итоги 2018 года".

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

В первой десятке рейтинга не произошло существенных изменений

Лидеры прошлогоднего Индекса сохранили свои позиции: первые семь мест остались без изменений. Первую тройку составляют г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В частности на эти субъекты РФ приходится почти 28% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2018 года. Лидирующие позиции двух столиц обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, наличием ведущих НИИ фундаментальной и прикладной направленности, университетов и высокотехнологичных производств и научных кадров.

Республика Татарстан, занимающая третье место по значению индекса, также является одним из научных и инновационных центров страны. Развитию инноваций в республике способствует функционирование особых экономических зон, индустриальных парков, технопарков. Республика Татарстан по итогам 2018 года является лидером в РФ по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. Доля таких товаров в общем объеме здесь составляет более 20%.

В пятерку лидеров входят также Нижегородская область и Московская область. В Нижегородской области выполнением научных исследований и разработок занимаются подразделения Российской Академии наук, отраслевые НИИ. Помимо этого в регионе действуют наукоемкие промышленные производства в области машиностроения, химии, оборонной промышленности. В Московской области функционирует ряд инновационных территориальных кластеров, специализирующихся в сфере ядерных технологий, медицины, фармацевтики, приборостроении, биотехнологии. Помимо этого в области развиты высокотехнологичные производства в сфере авиастроения, космической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, фармацевтической и химической промышленности.

В первую десятку Индекса, помимо названных регионов, вошли также Самарская область, Пермский край, Тюменская область, Свердловская область и Ульяновская область. По сравнению с прошлым годом в первой десятке появилось два новичка — это Тюменская область и Ульяновская область, которые вытеснили Тульскую и Томскую области. В целом, на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2018 года.

Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развита научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства. На последних местах расположились Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Калмыкия.

Следует отметить, что как группа лидирующих регионов по индексу научно-технологического развития, так и группа аутсайдеров, во многом совпадают с лидерами и аутсайдерами рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2018 года, подготовленного РИА Рейтинг. Это еще раз доказывает, что уровень развития науки и технологий оказывает существенное влияние на общее функционирование экономики и уровень жизни населения.

У 46 регионов индекс в 2018 году вырос

По сравнению с прошлым годом наиболее существенный рост индекса произошел в Приморском крае (+4,7 балла), Красноярском крае (+3,6 балла) и в Архангельской области (+3,5 балла).

Существенное влияние на рост значения индекса в Приморском крае оказало увеличение веса инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, доли машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, рост затрат на научные исследования и разработки в расчете на душу населения, увеличение объема инновационной продукции, а также веса затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров.

Увеличение индекса в Красноярском крае произошло во многом благодаря росту доли работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности, увеличению соотношения заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, веса затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, росту доли машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки.

Рост значения индекса в Архангельской области произошел за счет увеличения числа выданных патентов, роста удельного веса затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, увеличения числа компьютеров в организациях в расчете на число работников, роста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте.

Ускорение научно-технологического развития – это процесс достаточно длительный и трудоемкий, требующий серьезных финансовых вложений, создания соответствующей инфраструктуры. При этом необходимо учитывать и специфику российских регионов, которые существенно отличаются друг от друга исторически сложившимися особенностями развития, направленностью экономик. Поэтому эксперты РИА Рейтинг не ожидают, что в ближайшее время позиции регионов в Индексе научно-технологического развития существенно изменятся, особенно это касается верхней и нижней частей списка. В целом же, для успешного формирования и внедрения передовых научно-технических решений и технологий необходимо обеспечение спроса на инновации внутри страны, что требует существенных преобразований в экономике.