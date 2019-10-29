МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Более четверти бизнеса в России до сих пор принимает к оплате только наличные, однако на такие предприятия приходится всего 9% совокупных расходов россиян, говорится в аналитических материалах Сбербанка и оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"По нашей оценке, в целом по экономике более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные средства, однако на них приходится лишь 9% от совокупных расходов", — привели данные аналитики.

По информации Сбербанка, доля компаний, не оборудованных эквайринговыми терминалами, сокращается примерно на 1,5 процентного пункта ежегодно, российский бизнес в целом продолжает процесс ухода от наличных расчетов. По оценке "Платформы ОФД", средний прирост доли безналичных операций в третьем квартале 2019 года составил 5 процентных пункта год к году. Единственной категорией, где показатель снизился, стали гостиницы и отели. При этом рестораны остаются самой "безналичной" категорией.

Существенный прирост доли безналичных платежей отмечается в розничной торговле. Показатель по категориям супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома увеличился на 6-7 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом. Здесь же, по мнению авторов исследования, находится основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег. При этом в электронике, несмотря на рост проникновения безналичных расчетов, аналитики зафиксировали резкое снижение номинальных расходов год к году.

"Чтобы в любом месте можно было рассчитаться картой, потребуется расширить сеть приема на треть, — а это еще 700 тысяч терминалов. Однако это увеличит потенциальный объем расчетов всего на 10%, а с учетом низкого среднего чека значительная часть этих точек будет убыточной", — полагают аналитики. При этом за пределами статистики остаются компании, не имеющие обязанностей передавать фискальные чеки в Федеральную налоговую службу.