МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei инвестирует более 10 миллионов долларов в развитие своей платформы разработки мобильных приложений Huawei Mobile Services (HMS) в России, говорится в сообщении компании.

"Инвестиции в исследования и разработки — основа стратегии Huawei, которая вкладывает около 10% выручки в R&D… Подтверждая свою приверженность российскому рынку как одному из ключевых для своего развития, Huawei анонсировала создание партнёрской программы, предполагающей инвестиции в размере более 10 миллионов долларов. Этот бюджет будет направлен на поощрение российских разработчиков и владельцев приложений, которые станут частью экосистемы Huawei Mobile Services", — сообщается в релизе.

На сегодняшний день платформа насчитывает более 570 миллионов активных пользователей в месяц. Она позволяет разработчикам создавать мобильные приложения и открывает доступ к современным сервисам тестирования, продвижения и монетизации приложений с элементами искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения и других актуальных технологий.