МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Почти 30% российских интернет-пользователей ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование TelecomDaily.

43% пользователей из России сталкиваются с проблемами в работе интернета несколько раз в неделю.

При этом готовность пользователей ждать загрузки страниц зависит от содержимого: если человек открывает видеоматериалы, то 35% опрошенных готовы ждать до 6 секунд. Если проблемы с загрузкой возникнут на страницах с текстом и изображениями, то 53 % пользователей покинут сайт незамедлительно.

Причина таких проблем российских пользователей интернета может заключаться как в операторском оборудовании, так и в пользовательском. Еще одна причина — большой объем контента на конкретных интернет-ресурсах.

Отмечается, что наибольший вред от таких сбоев получают интернет-магазины: для них большая скорость загрузки страницы сокращает конверсию посетителей в клиентов. Ждать полной загрузки на сайтах магазинов готовы только 36% пользователей, 33% закроют ресурс сразу и начнут искать другой магазин.