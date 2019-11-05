МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Компания Yadro (входит в"ИКС Холдинг" Антона Черепенникова) купила 51% в российском стартапе по созданию микропроцессорных ядер Syntacore, пишет "Коммерсант" во вторник.

Syntacore ведет разработки на базе открытой архитектуры, выступая конкурентом решениям Intel и AMD. Как пишет издание, ее могли оценить в $20 млн.

Участники рынка считают, что в перспективе эта покупка позволит повысить степень локализации на территории Российской Федерации Ф выпуска серверов и систем хранения данных (СХД).

В "ИКС холдинге" информацию о сделке подтвердили, назвав покупку частью долгосрочной стратегии по расширению присутствия в смежных сегментах.

Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Переговоры о покупке Syntacore вела также китайская компания Huawei, отмечает "Ъ".