МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Китай официально объявил о том, что на текущей неделе начал исследования и разработки в области создания сетей шестого поколения (6G). Как сообщается в заявлении на сайте министерства науки и техники КНР, для этих целей были сформированы две специальные рабочие группы экспертов и представителей профильных ведомств страны.

Отмечается, что коммерческое использование 5G стартовало в Поднебесной с 1 ноября текущего года. Соответствующие лицензии получили основные сотовые операторы страны China Telecom, China Unicom, China Mobile и Медиакорпорации Китая (включает Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио).

6 ноября министерство науки и техники Китая провело спецсовещание с профильными структурами для обсуждения вопросов, связанных с началом работ по созданию технологий 6G.

"В ходе встречи было объявлено о создании рабочей группы по продвижению китайских разработок в области 6G и общей группы экспертов. В состав первой группы вошли представители профильных государственных ведомств, которые будут отвечать за реализацию работ по созданию соответствующих технологий", — сообщает ведомство.

В группу вошли 37 экспертов из научно-исследовательских институтов и различных компаний. Они будут отвечать за исследования, предложения и техническое обоснование. Помимо этого их мнение будут учитывать при принятии важных решений.

"Создание рабочей группы по продвижению исследований и разработок сетей 6G и общей группы экспертов знаменует собой официальное начало работ по созданию технологий связи шестого поколения в Китае", — сообщили на сайте министерства науки и техники Китая.