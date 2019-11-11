МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В новом 2020 году в России может резко подорожать сотовая связь, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Как рассказали изданию, стоимость сотовой связи на территории России в 2020 году может вырасти на 10-25%. Собеседники отметили, что пока эти цифры приблизительные, более точный прогноз можно будет сделать в конце ноября.

"Известия" со ссылкой на опрос граждан отмечают, что россияне уже стали замечать рост стоимости мобильной связи. Свыше 70% респондентов говорят о росте трат на связь.

Что касается качества сотовой связи, то каждый десятый житель России в текущем 2019 году был недоволен качеством связи и сменил своего мобильного оператора.