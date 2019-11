Google вскоре предложит клиентам расчетные счета и станет очередным тяжеловесом из Кремниевой долины, решившим развиваться в финансовой сфере.

Ожидается, что проект под кодовым названием Cache будет запущен в следующем году, а счетами будут управлять Citigroup Inc. и небольшой кредитный кооператив Стэнфордского университета.

Крупные технологические фирмы считают финансовые услуги способом сближения с пользователями и получения доступа к ценным данным. Например, Apple<AAPL> Inc. летом представила свою кредитную карту, Amazon.com Inc. ведет переговоры с банками о том, чтобы тоже начать предлагать расчетные счета. Facebook<FB> Inc. разрабатывает цифровую валюту, которая, как она надеется, изменит мировую платежную систему.

Их честолюбивые замыслы могут представлять угрозу для действующих фирм финансовых услуг, которые боятся потерять свое превосходство и клиентов. Кроме того, они могут спровоцировать негативную реакцию Вашингтона, где регуляторы и так уже выясняют, не слишком ли доминируют на рынках крупные технологические компании.

Подход Google, похоже, направлен на то, чтобы приобрести в обоих лагерях союзников, а не врагов. Как заявил The Wall Street Journal один из руководителей, именно бренды финансовых компаний, а не Google, будут главными при ведении счетов клиентов. Все финансовые проводки и процедуры урегулирования споров Google оставит банкам, хотя эти операции она все равно не могла бы выполнять без соответствующих лицензий.

"Наш подход ориентирован на полноценные партнерские отношения с банками и финансовой системой, — пояснил в интервью топ-менеджер Google Цезарь Сенгупта. – Возможно, этот путь будет чуть длиннее, но он и стабильнее". Facebook запускает свой сервис онлайн-платежей

Google задает себе достаточно низкую планку. Расчетные счета – продукты, ориентированные на широкий спрос, причем клиенты не часто меняют счета. При этом они являются кладезем информации, в том числе о том, сколько зарабатывают потребители, где они предпочитают делать покупки и какие счета они оплачивают.

Компании придется убедить общественность в том, что она все более осмотрительно относится к тому, как технологические фирмы используют личные данные, чтобы люди могли доверить ей свои финансы. Сейчас федеральные регуляторы изучают, действительно ли информация пользователей, которую Google получает благодаря своей поисковой системе, умным колонкам, электронной почте и другим приложениям, обеспечивает ей незаслуженное преимущество перед соперниками, о чем писала WSJ.

По словам Сенгупты, Google хочет принести пользу потребителям, банкам и торговым компаниям с помощью услуг, которые могут включать программы лояльности, но она не собирается торговать финансовыми данными владельцев расчетных счетов. Как утверждает компания, она не использует данные Google Pay в рекламных целях и не делится ими с рекламодателями.

Согласно опросу, недавно проведенному консалтинговой фирмой McKinsey & Co., 58% респондентов ответили, что готовы доверять финансовым продуктам Google. Этот показатель оказался лучше, чем в случае с Apple и Facebook, но хуже, чем в случае с Amazon.

Сенгупта сказал, что Google пока не решила, будет ли взимать комиссию по расчетным счетам. Банки иногда взимают комиссию с некоторых клиентов, у которых более низкие остатки на счетах или которые редко используют свои дебетовые карты.

Клиенты получат доступ к своим расчетным счетам с помощью Google Pay, цифрового кошелька Google.

По оценкам Juniper Research, в 2020 году число пользователей Google Pay составит 100 млн против 39 млн в 2018 году. Для сравнения, у Apple Pay в прошлом году было около 140 млн пользователей.

Citigroup – один из крупнейших американских банков, но у него гораздо меньше отделений, чем у таких конкурентов, как JPMorgan Chase & Co. Вместо этого Citigroup полагается на цифровые сервисы для привлечения вкладчиков. Вклады — дешевый источник финансирования, но крайне важный для того, как банки получают прибыль.

Ананд Селва, возглавляющий потребительский банк Citigroup, заявил, что такие партнерства, как с Google, позволят банку развивать бизнес за пределами традиционной сети. "Мы должны быть там, где наши клиенты", — считает он.

По словам Сенгупты, Google не исключает, что в будущем будет приглашать новые банки.

— Авторы Peter Rudegeair, Peter.Rudegeair@wsj.com, Liz Hoffman, liz.hoffman@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ