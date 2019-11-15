МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Instagram запустила в тестовом режиме функцию, которая скрывает число лайков под постами пользователей по всему миру. Об этом пресс-служба соцсети написала в Twitter.

Отмечается, что разработчики тем самым хотят, чтобы подписчики обращали внимание на контент, не отвлекаясь на количество лайков.

В России тестирование скрытия лайков для подписчиков тоже началось, но пока метки "нравится" исчезли не у всех пользователей.

Instagram начал скрывать лайки в России

По мнению Instagram, количество отметок "мне нравится" должно быть видно только автору поста, но не его подписчикам.

Первыми под тестирование попали пользователи социальной сети в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.

Отмечается, что в этих странах первые отзывы о нововведении "были положительными".