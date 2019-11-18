МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк "Открытие" восстановил работу мобильного приложения после недолгого сбоя, связанного с обновлением программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Сегодня в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения. Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме", — говорится в комментарии.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о трудностях при входе в приложение банка.