Банк "Открытие" восстановил работу мобильного приложения после недолгого сбоя
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк "Открытие" восстановил работу мобильного приложения после недолгого сбоя, связанного с обновлением программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сегодня в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения. Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме", — говорится в комментарии.
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о трудностях при входе в приложение банка.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191118/830562075.html