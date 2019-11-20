МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Законопроект об обязательной предустановке российского ПО, скорее всего, станет законом, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Они затрудняются предположить, какие именно программы и приложения будут обязательными для смартфонов и прочего оборудования, но сходятся во мнении, что рынок "переварит" новацию и нехватки гаджетов не случится. Вместе с тем, закон лишь даст преференции отдельным игрокам, но не приведет к созданию принципиально нового качественного российского ПО, поскольку для этого нужны совсем другие меры, указывают они.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством РФ российского программного обеспечения (ПО). Закон вступает в силу 1 июля 2020 года.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ". Ранее сообщалось, что к типам предустановленного ПО могут относиться поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети.

Эксперты считают, что говорить о влиянии новой нормы на рынок ПО и оборудования в России преждевременно. В России есть компании, которые занимаются созданием действительно классного и востребованного ПО, и их немало, отмечает Денис Кусков из Telecom Daily. "Другое дело, кто будет в качестве "третейского судьи" отбирать списки необходимых для предустановки программ и какие их виды все-таки установят", — рассуждает он. До тех пор, пока нет ясности в этом вопросе, сложно что-либо прогнозировать и в отношении последствий внедрения закона.

"При продаже технологичных устройств в течение всего жизненного цикла устройства выгодоприобретателями остаются производители программного обеспечения, обеспечивающие поступления от продажи контента и рекламного трафика. По-видимому, производителям устройств необходимо заключить соглашения с разработчиками российского ПО. Масштабы такого сотрудничества будут максимальными в сегменте смартфонов, поскольку там наблюдается наибольший объем продаж, широкий ассортиментный ряд и небольшой жизненный цикл использования – 1,5-2 года", — рассуждает управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота.

По оценке эксперта, на текущий момент замещение возможно лишь для 15-25% приложений. Это обусловлено во многих случаях закрытостью кода, а также постоянным расширением функциональных возможностей для популярных и коммерчески успешных приложений.

"Успешный зарубежный опыт такого взаимодействия есть. Например, проникновение набора программ для информационного моделирования в строительстве (BIM) на рынок КНР завершился тем, что зарубежные разработчики были вынуждены раскрыть исходный код, а китайские разработчики принялись за разработку близких аналогов", — приводит пример эксперт.

НЕОДНОЗНАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

По мнению авторов законопроекта, он обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Однако эксперты видят определенное противоречие в том, что власти пытаются обязать производителей оборудования из других стран устанавливать российское ПО. Это повысит стоимость товаров, поскольку расходы на поставку ПО и его установку будут переложены на потребителя, но не сделает Россию высокотехнологичной страной.

"Для достижения этой цели, поставленной президентом, нужно действовать системно. Необходимы инвестиции в НИОКР, в подготовку кадров, важно привлекать специалистов, чтобы они не уезжали работать в те же Google и Microsoft. Мы же занимаемся латанием дыр – сначала обяжем чиновников пользоваться "Авророй", а затем отчитываемся о росте популярности этой отечественной ОС", — рассуждает Кусков.

По его словам, вместо этого следует приложить усилия, чтобы делать ОС, которые действительно могут конкурировать с Android. Тогда пользователи сами выберут нужные им приложения в интернете, благо сервисов типа Google Play и Apple store более чем достаточно. Но нашим чиновникам проще заставить людей покупать ненужные им приложения, однако свои инновационные решения от этого не появятся.

РЫНОК ВСЕХ ПОМИРИТ

Однако значительных изменений на рынке в случае принятия закона эксперты не ожидают. По мнению Кускова, продукция без российского ПО никуда не денется, так как весьма сомнительно, чтобы, к примеру, та же Apple согласилась на его установку. Однако покупатели этого оборудования не откажутся от "яблочных" новинок, благо их ввоз в частном порядке никто не запрещает.

По всей видимости, разработчики отечественного программного обеспечения будут стремиться к росту уровня замещения и оперативной монетизации проектов, полагает Бархота. Производители технологических устройств и ритейлеры будут разрабатывать механизмы минимизации своих расходов по исполнению новых норм, прорабатывая варианты перекладывания издержек на плечи потребителей и вендоров.

"Не думаю, что стоит ожидать заметного роста цен на устройства. Доработка законопроекта будет зависеть от правоприменительной практики. В случае быстрого заключения лицензионных соглашений и всех технократических процедур, заметных изменений мы не заметим", — заключил он.



