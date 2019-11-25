МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Доля акций в свободном обращении холдинга Veon, владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), выросла до 43,8% с 34,9% после продажи норвежским телекоммуникационным гигантом Telenor Group акций компании, говорится в сообщении Veon.

Telenor в пятницу сообщила о продаже оставшихся у нее 157 миллионов акций (8,9%) Veon за 362 миллиона долларов. "С продажей акций наш free float увеличился с примерно 34,9% до 43,8%, что представляет собой эффективное увеличение примерно на 25%", — приводятся в сообщении слова гендиректора Veon Урсулы Бернс.

Компания указывает, что сделка соответствует ранее объявленному намерению Telenor полностью избавиться от своей доли в Veon. Холдинг сообщает, что акции были размещены по цене 2,35 доллара за бумагу, дисконт к цене закрытия торгов предыдущего дня составил 3,7%.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшим акционером холдинга является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Главный актив Veon — российский "Вымпелком".