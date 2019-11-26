МОСКВА, 26 ноября — Dow Jones. Крупнейшие инвесторы SoftBank Group Corp. призывают технологический конгломерат улучшить корпоративное управление и критикуют неудачные инвестиции ее фонда объемом 100 млрд долларов.

Инвесторы, включая Capital Group, хедж-фонд Tiger Global Management LLC и Southeastern Asset Management Inc., в течение последних недель непублично критиковали компанию из-за убытков ее фонда Vision Fund, сообщили информированные источники.

Инвесторы также критиковали план SoftBank, которая собирается привлечь средства для второго Vision Fund, одолжив миллиарды долларов собственным топ-менеджерам, добавили источники. The Wall Street Journal сообщала в августе, что SoftBank планирует одолжить до 20 млрд долларов гендиректору Масаёси Сону и другим топ-менеджерам, чтобы они инвестировали эти средства в фонд, поскольку кампания по привлечению средств для него застопорилась.

В беседах с менеджментом SoftBank и специалистами по связям с инвесторами эти и другие акционеры, в т. ч. AllianceBernstein LP и Odey Asset Management, критиковали эти займы как слишком рискованные и способные вызвать конфликт интересов между менеджерами и инвесторами. Помимо Сона, в число заемщиков входят некоторые члены правления SoftBank, занимающие также руководящие посты в Vision Fund. Компания не раскрыла инвесторам подробности этой программы кредитования.

SoftBank отказалась прокомментировать свои беседы с акционерами. Сон заявил, что ему известно о скептицизме, связанном с акциями его компании. В течение последних кварталов он начинал каждую конференцию по финрезультатам с заявлений о том, что показатели прибыли и выручки группы сами по себе малозначимы, и подчеркивал более позитивные цифры, например, стоимость, созданную SoftBank для акционеров (т. е. стоимость ее акционерных долей в других компаниях за вычетом долга).

Capital Group, один из крупнейших акционеров SoftBank с 2%-ной долей по состоянию на 30 сентября, и AllianceBernstein заявили руководству SoftBank, что Сону не стоит участвовать в программе кредитования, сообщили информированные источники. По их словам, некоторые инвесторы поделились своими опасениями во время встреч с Соном и финдиректором Vision Fund Навнитом Говилом в ходе презентации квартальных финансовых результатов компании в прошлом месяце.

SoftBank вложила в Vision Fund 25 млрд долларов и привлекла остальные средства от внешних инвесторов. Сейчас у фонда проблемы, поскольку он вынужден списывать стоимость своих инвестиций в WeWork, Uber, Slack Technologies Inc. и более мелкие стартапы, включая приложение для выгула собак Wag, ритейлера товаров для дома Brandless и службы автоматизированной доставки пиццы Zume.

За последний финквартал SoftBank по 30 сентября Vision Fund зафиксировал убыток в 8,8 млрд долларов. Стоимость фонда сейчас больше, чем в момент его запуска в 2017 году, но большая часть кумулятивного 29%-ного роста, о котором он отчитался в марте, уже была нивелирована, сообщают источники.

Акции SoftBank упали на 30% с конца июля. Некоторые брокеры понизили целевую стоимость акций SoftBank, но многие все еще рекомендуют "покупать" их.

Несмотря на списание стоимости инвестиций в WeWork, акционерная стоимость SoftBank за квартал по сентябрь в итоге выросла на 1,4 трлн иен (13 млрд долларов) до 22,4 трлн иен – преимущественно за счет роста стоимости акций Alibaba, отметил Сон. Большие убытки Vision Fund, в том числе из-за списания стоимости акций Uber, составили лишь около 1,3% от общей акционерной стоимости, добавил он.

"Я знаю, что если я объясню ситуацию таким образом, то многие скажут, что Сон опять предпочитает говорить только о хорошем, — заявил Сон на конференции по финрезультатам компании в начале ноября. – Тем не менее это факт".

— Автор Liz Hoffman, liz.hoffman@wsj.com, Phred Dvorak, phred.dvorak@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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