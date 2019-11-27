МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 октября, составила 3,152 миллиарда долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в прошлом фингоду, сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,07 доллара против 3,26 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка компании по итогам фингода выросла всего на 0,5% и составила 58,756 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал сократилась в 3,7 раза и составила 388 миллионов долларов, тогда как год назад составляла около 1,45 миллиарда. Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,26 доллара против 0,91 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании по итогам четвертого квартала увеличилась на 0,3%, до 15,407 миллиарда долларов. Аналитики ожидали квартальную выручку в 15,25 миллиарда долларов.

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 68% выручки всей компании, поднялась в четвертом квартале на 3,6% год к году, до 10,426 миллиарда долларов, что превысило прогноз в 10,29 миллиарда долларов. Показатель по бизнесу Printing (средства для печати) уменьшился на 6% в годовом выражении, до 4,982 миллиарда долларов.

В первом квартале 2019-2020 финансового года компания ожидает разводненную прибыль на акцию в 0,39-0,42 доллара, а за весь фингод — 2-2,1 доллара.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,7%.

HP Inc — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.