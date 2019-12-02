МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно закону, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц — от 6 до 18 миллионов рублей.

Ранее авторы законопроекта отмечали, что неисполнение обязанности локализовывать базы с персональными данными создает угрозу безопасности граждан и функционирования критической информационной инфраструктуры и препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принять стимулирующие соблюдение закона санкции за такие нарушения.