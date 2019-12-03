МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Информацию ФБР о том, что любое приложение из РФ собирает данные для российских спецслужб — это "вброс" и "новая страшилка" про русских, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха".

Ранее ФБР в ответ на письмо сенатора от Демократической партии США Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об "угрозе национальной безопасности" государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp, заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.

"Все это похоже на очередной вброс, на новую "страшилку" про русских, придуманную конкурентами. Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений", — сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, если всерьез говорить о безопасности "софта", то специалистам "прекрасно известно, где действительно зашиты главные опасности".

"Зарубежное программное обеспечение, которые используется в компьютерах, в телекоммуникациях, в промышленном оборудовании и системах, нередко содержит "закладки", позволяющие считывать информацию, удаленно влиять на работу оборудования, даже отключать его. Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно", — сообщил представитель "Ростеха".

Предприятия радиоэлектронного кластера, входящие в госкорпорацию "Ростех", занимаются разработкой и производством программного обеспечения, которое в перспективе сможет заменить иностранные аналоги в критически важных отраслях промышленности. Кроме того, на предприятиях корпорации ведется разработка решений в сфере кибербезопасности.