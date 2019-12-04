МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Инвесторам не стоит ждать серьезных стратегических изменений в Alphabet после ухода Сергея Брина и Ларри Пейджа с руководящих постов компании, считают эксперты.

Основатели Google передали гендиректору Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.

"Естественным образом пришло время упростить нашу структуру менеджмента. Мы никогда не собирались удерживать управление в условиях, когда, с нашей точки зрения, есть лучший способ управлять компанией", — написали они.

Брин и Пейдж останутся акционерами Alphabet, будут заседать в совете директоров и, по их словам, "регулярно разговаривать" с новым генеральным директором.

НОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Изначально Alphabet задумывалась как управляющая структура всеми активами Ларри Пейджа и Сергея Брина, комментирует перестановки в управлении гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Сейчас они отказались от такой модели, Пичай стал гендиректором и Google, и Alphabet, добавляет он.

По его мнению, мало кто может быть готов к тому, чтобы взять на себя такую требовательную и изнурительную работу, поскольку технологическая индустрия становится все более мускулистой, постоянно находится под вниманием регулятора и вызывает все меньше восхищения.

Новости о новых проверках в отношении Google последнее время появляются довольно часто. В июне Reuters сообщило, что власти США планируют начать крупную антимонопольную проверку в отношении технологических гигантов – Apple, Google, Amazon и Facebook. 29 ноября агентство написало о начале расследования в Евросоюзе о методах сбора данных компанией.

Регуляторы также активно вмешиваются в процесс монополизации на рынке мобильного программного обеспечения. В прошлом году Google была оштрафована Еврокомиссией на рекордные 4,3 млрд евро за принуждение компаний-производителей переустанавливать свои приложения и сервисы. 2 декабря в России был принят закон, согласно которому на новые смартфоны должно быть предустановлено российское ПО. Таким образом, конкуренция действительно усиливается в том числе и из-за активной позиции регуляторов.

По мнению Щельцина, вполне возможно, это тот самый переломный момент, когда регуляторные правила, формирующиеся в новом мире, требуют больше энергии, чем разработка новых продуктов.

"Назначение Пичаи будет способствовать более эффективному управлению", — считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Во-первых, он сможет поспособствовать более глубокой интеграции различных сервисов внутри всей корпорации Alphabet, что особенно важно для развивающихся проектов, таких как Nest, DeepMind, Waymo, Chronicle, которые пока не приносят большой прибыли. Новому гендиректору предстоит реализовать этот потенциал, и, возможно, он справится с этим лучше, чем Пейдж и Брин, отмечает эксперт.

"Сундар Пичаи известен в первую очередь как эффективный топ-менеджер, тогда как Сергей Брин и Ларри Пейдж более известны своими технологическими инновациями", — объясняет Сабитов.

Важным вопросом, по мнению эксперта, является то, сможет ли Сундар Пичаи эффективно справиться с возросшей нагрузкой и уделять такое же внимание различным проектам, как и ранее.

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ПЕЙДЖ И БРИН

Несмотря на уход, Ларри Пейдж и Сергей Брин по-прежнему контролируют компанию через владение привилегированными акциями, добавляет инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин. По состоянию на апрель, Пейдж владел 26,1% от общего числа избирателей, у Брина — 25,25%, а у Пичаи — менее 1%.

Кроме того, по словам Сабитова, Пейдж и Брин будут фактическими советниками Пичаи, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

О том, чем предположительно могут заняться Брин и Пейдж, Веревкин говорит следующее: "Брин и Пейдж всегда были увлечены развитием новых технологий. Возможно, в скором времени мы увидим их в подразделении Other Bets компании Alphabet, которое занимается разработкой передовых технологий, например, беспилотных автомобилей".

ЧТО БУДЕТ С АКЦИЯМИ

"Думаю, что инвесторам не стоит ждать стратегических изменений", — говорит Веревкин, чье мнение разделяют и остальные эксперты.

По его словам, в день публикации новости акции Google выросли на 0,46% и это при том, что вчера на рынке США наблюдалась волна распродаж, связанная с очередными заявлениями Дональда Трампа. Таким образом, можно полагать, что инвесторы не видят угроз в назначении Сундара Пичаи гендиректором Alphabet. К тому же одним из положительных моментов для инвесторов станет публикация доходов Alphabet от видеохостинга YouTube. До этого момента Ларри Пейдж не считал важным раскрывать подобную информацию.