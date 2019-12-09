БРЮССЕЛЬ, 9 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила семи странам Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию, выделить поддержку на сумму до 3,2 миллиарда евро ряду компаний для развития технологий в области аккумуляторных батарей, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия утвердила в соответствии с правилами государственной помощи ЕС" совместный проект Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши и Швеции по поддержке исследований и инноваций в сфере батарей, говорится в релизе.

Семь стран предоставят в ближайшие годы финпомощь на сумму до 3,2 миллиарда евро для этого проекта, завершение которого запланировано на 2031 год, отмечает ЕК. В проекте непосредственно примут участие 17 компаний, в основном представители промышленности.

Проект направлен на разработку инновационных технологий для литиевых (lithium-ion) аккумуляторов, которые будут служить дольше, заряжаться быстрее, будут более безопасными и менее вредными для окружающей среды.

Евросоюз стремится к диверсификации источников получения энергии, а также к ее декарбонизации. Вице-президент Еврокомиссия Марош Шефчович в конце сентября говорил, что будущее автомобильной отрасли не связано с дизельными двигателями, а основывается на технологиях в области аккумуляторных батарей, а также использовании в качестве топлива водорода.

Ранее в ЕС был создан Альянс по батареям для развития этой отрасли. Шефчович отмечал в сентябре, что батареи – это не товар, а стратегический компонент будущих автомобилей, что батареи и программное обеспечение будут представлять собой 80% стоимости машин. И при этом азиатские производители не хотят экспортировать в Европу батареи, они хотят экспортировать сразу электрические автомобили, констатировал он.

Поэтому Шефчович считает, что Евросоюзу необходимо использовать окно возможностей, которое будет открыто еще в течение двух-трёх лет, чтобы продемонстрировать возможность массового производства внутри ЕС аккумуляторных батарей, и что они будут лучше, чем азиатские, более устойчивые, более "зеленые", с современным программным обеспечением.

При этом в настоящее время внутри Евросоюза создается лишь около 3% аккумуляторных батарей от общего глобального объема их производства, констатировал Шефчович.