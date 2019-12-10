МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Обладательница Нобелевской премии по химии-2018 Фрэнсис Арнольд стала членом совета директоров холдинга Alphabet, сообщил глава Google Сундар Пичаи.

"Я рад приветствовать Фрэнсис Арнольд в совете директоров Alphabet, Фрэнсис приносит невероятный академический и отраслевой опыт своей работой в областях химии, инженерии, возобновляемой энергии и других — и Нобелевской премии по химии. Не терпится поработать с ней!", — написал в Twitter Пичаи.

Арнольд получила Нобелевскую премию по химии за работы по направленной эволюции ферментов — молекул, катализирующих биохимические реакции.