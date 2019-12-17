МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Компания "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд — Rambler Group) начала процедуру расторжения договора с компанией Lynwood, которой медиахолдинг в 2015 году уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.

На прошлой неделе стало известно об уголовном деле, возбужденном в связи с нарушением исключительных прав "Рамблера" на Nginx. В понедельник "Рамблер" сообщил, что его совет директоров поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело по Nginx. Кроме того, совет поручил менеджменту обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood, которой медиахолдинг в 2015 году уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx. Совет директоров также поручил предложить Lynwood обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления.

"Rambler Group в соответствии с распоряжением совета директоров приступил к процессу расторжения договора с компанией Lynwood. После этого мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой прекратить возбужденное ранее уголовное дело и свяжемся с основателями Nginx и представителями компании F5 (нынешний владелец Nginx – ред.) для проведения совместных консультаций по урегулированию ситуации", — сказали РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в 2015 году его менеджмент обратил внимание на наличие признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности компании в 2011 году. В январе 2015 года был заключен договор, по которому холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали документы, которые могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав "Рамблера".

Lynwood обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях основателей компании Nginx, Игоря Сысоева (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максима Коновалова (бывший главный техдиректор "Рамблера"), состава преступления. "Рамблер" 4 декабря получил уведомление из МВД РФ о признании холдинга потерпевшим по уголовному делу.