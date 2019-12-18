МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доступ к популярному торрент-порталу LostFilm ограничен на постоянной основе по решению суда, принятому по жалобе американского киноконцерна Warner Bros, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен в соответствии со статьей 15.6 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" на основании решения Мосгорсуда от 16.09.2019 № 3-0758/2019. Указанное решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя — корпорации "Ворнер Браз.Интертеймент Инк", — сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно картотеке Мосгорсуда, иск Warner Bros. касался защиты исключительного права на сериал "Супергёрл". По решению суда по этому иску должен быть ограничен на постоянной основе доступ к ряду сайтов, в том числе http://lostfilm.tv, а также http://hdkinozor.ru, http://tractor.in, http://retre.org, http://turboserial.net.

Согласно российскому законодательству, блокировке на постоянной основе подлежат ресурсы, неоднократно и неправомерно размещавшие информацию, содержащую объекты авторских или смежных прав.