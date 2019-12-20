МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Коллегия палаты по патентным спорам признала законным использование МТС товарного знака "Афиша", отклонив претензии структуры Rambler Group, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

"Коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений компании "Афиша" против товарного знака "МТС Афиша", — сказал Меркутов.

Ранее издание "Афиша" (входит в Rambler Group) обратилось в Палату по патентным спорам, издание намерено отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Первое рассмотрение дела против компании МТС проходило в пятницу, 20 декабря, второе — против "Яндекса" (по данным Rambler, также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса) — запланировано на 26 декабря.

Как сообщили РИА Новости ранее в пятницу в пресс-службе Роспатента, ведомство в течение 2 месяцев примет решение по спору Rambler Group и МТС об использовании слова "Афиша" в названии сервиса мобильного оператора.