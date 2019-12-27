МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Сервис "Юла" запустил функцию быстрой публикации объявлений с автоматическим распознаванием товаров по фото, с помощью которого сервис сможет оценить и предложить пользователю возможную цену и срок продажи товара, сообщили в пресс-службе компании.

"Пользователю достаточно сфотографировать объект через приложение, после чего нейросеть распознает тип товара и предложит уточнить его основные характеристики. На основе этих данных и машинного обучения на результатах миллионов реальных сделок запустится прогнозирование цены и срока продажи указанного товара", — рассказали в пресс-службе.

Пользователь также сможет оценить, насколько быстро он сможет продать товар при различных ценах. Например, если сфотографировать в приложении смартфон, система предложит уточнить его марку и объем внутренней памяти. После этого можно будет увидеть варианты цены и сроков продажи.

"При публикации объявлений пользователям всегда нужно указывать цену товара — обычно они высчитывают ее самостоятельно, изучая похожие объявления. Крупные магазины, самостоятельно регулирующие цены на свои товары, используют масштабные модели данных для механизмов ценообразования. Мы делаем такой механизм доступным каждому продавцу", — рассказал директор по продукту "Юлы" Егор Данилов.

В компании также добавили, что новая функция доступна с 27 декабря в приложении "Юлы" для Android — сначала доступ к ней получит часть пользователей.