ДАВОС, 21 янв — Dow Jones. Итальянцы и британцы столкнутся с пошлинами, если будут упорствовать с введением налога с таких компаний, как Alphabet и Facebook, предупредил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее Франция согласилась отсрочить введение цифрового налога под угрозой введения пошлин на французские товары со стороны США. По словам Мнучина, президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить введение налога до конца года, а тем временем стороны будут работать над решением этой проблемы.

Приостановка введения цифрового налога во Франции – "начало разрешения спора", сказал Мнучин в интервью Wall Street Journal в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В прошлом году Франция объявила о введении цифрового налога как о способе налогообложения доходов от существенных продаж на французском рынке, с которых они почти не платят в бюджет страны или вовсе не платят. Парламент Италии принял закон о подобном налоге в прошлом году, и в этом году он должен вступить в силу. Великобритания также планирует в этом году ввести такой налог.

По словам Мнучина, для США очевидно, что цифровой налог во Франции был несправедливым обложением общей выручки. Он надеется, что Великобритания и Италия приостановят выполнением своих планов. "Если нет, то они столкнутся с пошлинами со стороны президента Трампа", — сказал он.

Входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития страны недавно выработали план налогообложения международной деятельности транснациональных компаний, в том числе в интернете. США просигнализировали о своем несогласии с этим планом, но поддерживают механизм разрешения международных налоговых споров, который обезопасил бы транснациональные компании.

По словам Мнучина, второе соглашение с Китаем вовсе не обязательно будет предусматривать отмену всех действующих пошлин. "Мы можем заключить второе соглашение, и некоторые пошлины будут отменены. Мы можем делать это последовательно", — сказал он.

Мнучин также отметил, что администрация Трампа позднее этом году предложит понижение налогов со среднего класса.

"Мы работаем над так называемой второй версией понижения налогов… Это будет дополнительное понижение налогов со среднего класса, — сказал он. – Мы находимся в процессе его разработки и скоро представим его". На начало февраля запланирован доклад Трампа о положении в стране. Вскоре после этого администрация представит бюджетный план.

Мнучин сказал, что в ближайшие два года дефицит бюджета США будут составлять около 1 трлн долларов.

— Автор Greg Ip, greg.ip@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ