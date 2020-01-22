МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Rambler Group запустила авторизацию для единого профиля своих сервисов (Rambler ID) по отпечатку пальца, говорится в сообщении компании.

Rambler ID — это единый профиль для входа на проекты и сервисы группы: "Рамблер/почту", медиаресурсы, "Рамблер/кассу".

"Rambler Group одной из первой в России внедрила систему безопасной аутентификации с использованием новой технологии электронных ключей WebAuthn. Она позволяет авторизоваться в Rambler ID при помощи открытого криптографического ключа вместо пароля, что существенно усиливает безопасность аккаунта. Теперь, чтобы зайти в свой личный кабинет, достаточно отсканировать отпечаток пальца на смартфоне или ноутбуке", — уточняется в релизе.

Чтобы активировать аутентификацию по отпечатку, пользователь должен войти в существующий профиль Rambler ID через электронную почту, социальные сети или номер мобильного телефона и создать электронный ключ. Затем нужно приложить палец к сенсору устройства, отсканировать отпечаток и подтвердить привязку ключа. При следующей авторизации в личном кабинете достаточно выбрать иконку ключа в разделе "Другие способы входа".

"Благодаря интеграции технологии WebAuthn механизм аутентификации на ресурсах Rambler Group стал проще и безопаснее для пользователей. Электронные ключи, созданные с помощью отпечатков пальцев, зашифровываются и надежно хранятся на устройствах пользователя и не могут быть переданы третьим лицам, что предотвращает взлом учетных записей злоумышленниками", — приводятся в сообщении слова технического директора портала "Рамблер" Павла Петлинского.

В компании также отметили, что если необходимо использовать быстрый вход в нескольких браузерах одновременно, то для каждого создается свой электронный ключ с отпечатком. Кроме того, пользователи Rambler ID для входа в личный кабинет могут использовать внешние Bluetooth-, NFC- и USB-ключи.