МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei в 2019 году стала мировым лидером по объему поставок 5G-смартфонов, следует из данных исследовательской компании Strategy Analytics.

По данным компании, с января по декабрь 2019 года Huawei поставила 6,9 миллиона 5G-смартфонов, а корейская Samsung — 6,7 миллиона штук. Третье место по объему поставок таких устройств заняла китайская Vivo с 2 миллионами устройств.

"Мировые поставки 5G-смартфонов достигли 19 миллионов штук в 2019 году. Спрос был намного выше, чем ожидалось. Huawei заняла первую позицию с 37% долей рынка 5G-смартфонов, за ней следует Samsung с 36% долей рынка", — говорится в сообщении. Доля Vivo на рынке оценивается в 10,7%.

В пятерку крупнейших поставщиков 5G-смартфонов также вошли китайская Xiaomi (1,2 миллиона устройств, доля на рынке 6,4%) и южнокорейская LG (0,9 миллиона устройств, доля на рынке 4,8%).

"Ожидаемые предстоящие модели 5G от Apple и других крупных брендов означают, что технология 5G станет самой горячим сегментом мирового рынка смартфонов в этом году. Однако угроза коронавируса в настоящее время ограничивает торговлю в некоторых частях Китая, и это может привести к замедлению роста предложения или спроса на 5G в Азии или во всем мире в первой половине 2020 года", — отметил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston).