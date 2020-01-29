29 янв — Dow Jones. Microsoft опубликует отчетность за 2-й финансовый квартал в среду после окончания основной сессии.

В предыдущий раз отчетность компании вышла 23 октября, и с тех пор ее акции подорожали примерно на 19%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 8%.

Аналитики с Уолл-стрит полагают, что скорректированная прибыль Microsoft во 2-м финквартале составила 1,32 доллара на акцию, а выручка – 35,7 млрд долларов.

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На прошлой неделе аналитик Stifel Брэд Рибэк подтвердил рекомендацию "покупать" по акциям Microsoft. "Она продолжает выигрывать за счет сильных позиций на ряде долгосрочных направлений в сфере ИТ, – написал он. – Учитывая такую динамику и постоянный возврат средств акционерам (более 20 млрд долларов ежегодно в виде обратных выкупов и дивидендов), мы по-прежнему советуем покупать акции Microsoft". Рибэк повысил целевую стоимость ее бумаг со 160 до 175 долларов.

Прогресс Microsoft в облачном сегменте во многом объясняет, почему ее акции в 2019 году заметно опередили рынок. В прошлом году бумаги компании подскочили на 55% на фоне энтузиазма инвесторов насчет Azure, бизнеса облачных компьютерных вычислений Microsoft, и ее успехов в части продажи подписок на такие приложения, как Office 365.

Аналитики с Уолл-стрит с оптимизмом оценивают перспективы Microsoft. По их мнению, в 2020 году ее акции вновь обойдут рынок. По данным FactSet, у 91% аналитиков по ее бумагам стоит рекомендация "покупать" или "выше рынка".

Чтобы обсудить финансовые результаты с аналитиками и инвесторами, руководство Microsoft проведет конференц-звонок в среду, в 22.30 по Гринвичу.

— Автор Tae Kim, tae.kim@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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