МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Компания Heinlein Support GmbH — владелец почтового сервиса Mailbox.org, которому грозит блокировка в РФ, предоставила Роскомнадзору данные для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ), он весен в реестр 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В декабре 2019 года Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа на территории России к двум почтовым сервисам — scryptmail.com и mailbox.org — в связи с непредоставлением ими данных для включения в реестр ОРИ.

Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.

"Компания Heinlein Support GmbH предоставила необходимые данные и внесена в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 31 января 2020 года", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Отвечая на вопрос, планирует ли в связи с этим ведомство отозвать иск о блокировке Mailbox.org (его рассмотрение намечено на 5 февраля), в Роскомнадзоре отметили, что будут действовать в соответствии с процессуальным законодательством.

В Роскомнадзоре добавили также, что от владельца другого сервиса, в отношении блокировки которого также подан иск, "до настоящего времени уведомления о начале осуществления деятельности не поступало".