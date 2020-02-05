МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор отзывает иск к компании Heinlein Support GmbH об ограничении доступа к почтовому сервису Mailbox.org, сообщается на сайте службы.

"В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к информационному ресурсу. Соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом города Москвы", — говорится в сообщении.

31 января 2020 года в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Heinlein Support GmbH предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

В декабре 2019 года Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа на территории России к двум почтовым сервисам — scryptmail.com и mailbox.org — в связи с непредоставлением ими данных для включения в реестр организаторов распространения информации.

Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время в реестре зарегистрирован 201 организатор распространения информации.