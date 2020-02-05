МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba запустила платформу, позволяющую медицинским учреждениям закупать средства, призванные оказать помощь в борьбе с коронавирусом, следует из информации с сайта платформы.

На сайте Alibaba Global Direct Sourcing Platform медучреждения могут оставить запрос на поставку респираторов, защитных костюмов, термометров, перчаток и других товаров, призванных оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

По данным китайского агентства Синьхуа, Alibaba создала отдельный фонд в размере одного миллиарда юаней (примерно 144 миллиона долларов) для обеспечения финансирования платформы.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году.