МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ попросила продлить срок подготовки необходимых для легализации электронных (встроенных) сим-карт (eSIM) нормативно-правовых актов до декабря 2020 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на доклада бывшего министра связи Константина Носкова в адрес занимавшего ранее пост вице-премьера Максима Акимова.

Как следует из направленного в правительство в конце 2019 года документа, проблемой для внедрения технологии eSIM является биометрическая система, которую предложили операторы для дистанционной идентификации абонентов, пишет газета. "Она пока сама находится вне правового поля, кроме того, вызывает вопросы уровень ее безопасности, который может оказаться ниже, чем, например, у электронной подписи", — отмечает издание.

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, регуляторных ограничений для внедрения eSIM нет, проблема заключается именно в отсутствии надежной системы удаленной идентификации. Он пояснил, что "как только будет проработан вопрос внедрения биометрии в сфере госуслуг, можно будет говорить о распространении его и на eSIM", пишет газета.

По данным издания, с таким предложением в среду выступил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на заседании заседании комитета Госдумы по связи и информационных технологиям. Он также отметил, что биометрическая идентификация позволит упростить документооборот и обращения граждан в ведомства.

Tele2 первым из российских операторов предложила абонентам протестировать eSIM, в конце апреля прошлого года начав продавать "электронные" сим-карты в пяти московских флагманских салонах. Однако в середине мая Минкомсвязь попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. В начале сентября 2019 года экс-глава Минкомсвязи Носков заявил, что министерство не видит нормативных ограничений для внедрения в России eSIM. Позже в сентябре Минкомсвязь разрешила Теле2 продолжить эксперимент с eSIM. Оператор возобновил тестовые подключения eSIM в нескольких своих салонах.