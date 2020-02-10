МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новый алгоритм выманивания денег у россиян с помощью методов социальной инженерии будет действенным, но лишь до поры до времени – как только о нем начнут массово рассказывать в СМИ, число обманутых начнет сокращаться, уверены эксперты. Они призывают сделать деятельность мошенников максимально публичной, а самих граждан – проявлять бдительность и никогда не сообщать неизвестным своих персональных данных.

О новой схеме отъема денег со счетов клиентов банков при помощи методов социальной инженерии написали "Известия". Оказывается, мошенники при помощи нелегальных call-центров изменили сценарий общения с потенциальными жертвами при их обзвоне. Если раньше они маскировались под "службу безопасности" банка и говорили о блокировке счета клиента в связи с подозрительной транзакцией, то сейчас спрашивают, где и в каком отделении он хочет закрыть счет. Это объясняют тем, что кредитная организация якобы получила запрос на закрытие счета. Клиенты, вовсе не задумывавшиеся об этом, относятся к звонку с большим доверием и легче идут на предложение мошенников "спасти" свои деньги, переведя их на некий "безопасный" счет.

Данный способ мошенничества оказался "более опасным видом социальной инженерии для владельцев счетов", пишет издание. Кредитные организации и Банк России уже знают о нем, однако универсального способа запретить выманивание персональных данных граждан до сих пор не придумано.

МОШЕННИКИ МЕНЯЮТ ШКУРУ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты напоминают, что звонки физическим лицам – широко распространенная мошенническая схема, которая не теряет своей актуальности с течением времени. Меняются только скрипты запроса персональных данных – люди привыкают к старым схемам, поэтому приходится изобретать новые и новые.

К сожалению, наши граждане могут оказаться излишне доверчивыми в такой ситуации, констатирует директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

"В данном случае срабатывает эффект неожиданности, и клиент банка на какое-то время банально не понимает, что происходит, но он точно знает, что не хочет терять деньги. Вот здесь как раз умелые мошенники и подсказывают ему “правильный” выбор", — говорит он.

С другой стороны, люди стали внимательнее относиться к звонкам из "службы безопасности" банков благодаря активному освещению такого способа мошенничества в СМИ. Конечно, на новый способ еще не выработался социальный иммунитет, поэтому его использование у злоумышленников может иметь временный успех, согласен руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин.

Рано или поздно и эта схема станет широко известна, поэтому мошенники не остановятся на достигнутом, уверены эксперты.

По словам гендиректора компании "АТМ-Альянс" Дениса Кучаева, появятся новые схемы, в которых будут использованы другие меры психологического влияния. "Люди учатся на своих ошибках, средства массовой информации и банки активно распространяют информацию о подобных схемах, и поэтому вероятность вхождения в доверие значительно снижается. Это побуждает мошенников придумывать новые истории и искать другие рычаги воздействия", — говорит он.

Чтобы снизить эффективность таких недобросовестных способов отъема денег у граждан, следует придавать огласке все подобные случаи, как только они становятся известными, уверен Косарев.

"Предупрежден — значит вооружен. Только за 2019 с помощью методов социальной инженерии мошенникам удалось похитить с банковских карт россиян до 1 миллиарда рублей", — указал он.

ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ, ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ

Для того чтобы не стать жертвой новых уловок мошенников, важно всегда сохранять осторожность и не выдавать информацию о карте при разговоре по телефону, советуют эксперты. На сегодняшний день от подобного вида мошенничества можно защититься, проявляя бдительность: сбрасывать звонок при входящем из банка, затем перезванивать по номеру, указанному на задней стороне вашей пластиковой карты, и уточнять у сотрудников, действительно ли они хотели до вас дозвониться, говорит Бабин. Если официальный колл-центр отвечает, что звонок от них не поступал, обязательно оповестите банк о попытке мошенничества и сообщите номер, с которого вам звонили.

По словам Кучаева, очень важно знать особенности работы банка в подобных ситуациях. Если есть необходимость, банк блокирует либо карту, либо расчетный счет и уже потом приглашает клиента в отделение для дачи пояснений по конкретному случаю и принятия соответствующих мер. В случае дистанционных банков, когда нет необходимости приходить в отделение, человек может самостоятельно проверить информацию через личный кабинет. Как правило, у таких банков есть контакт-центр, куда можно обратиться с вопросами, и вам сразу же на них ответят.

Главное – ни при каких обстоятельствах никому и никогда не передавать свои персональные данные- CVV-код, срок действия карты и код из смс. Мошенники используют подменные номера, которые максимально похожи на реальные городские номера банков, поэтому любую информацию следует сообщать, только лично перезвонив в банк, советует Косарев.

В зоне риска особенно находятся лица пенсионного возраста, поэтому важно предупредить всех знакомых и родственников, заключил он.