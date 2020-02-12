МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" при обсуждении дивидендов по итогам 2019 года будет придерживаться своей дивидендной политики, которая предполагает выплаты в размере не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию, заявил президент компании Михаил Осеевский.

"Сегодня я еще раз хотел бы подтвердить нашу приверженность дивидендной политике, которая предполагает выплату не менее 5 рублей на одну акцию. И именно такой позиции мы будем придерживаться по выплате дивидендов по итогам 2019 года", — сказал Осеевский в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, с учетом дополнительной эмиссии капитализация "Ростелекома" превысит 300 миллиардов рублей, что станет дополнительным стимулом для появления новых инвесторов.

Согласно дивидендной политике, компания по итогам 2018-2020 годов планирует направлять на дивиденды не менее 75% свободного денежного потока и платить не менее 5 рублей на обыкновенную акцию. В конце апреля 2019 года компания обновила дивидендную политику, уточнив расчет свободного денежного потока (FCF) для определения дивидендов: теперь он будет учитывать полученные госсубсидии на инвестпроекты. Новая формула будет применяться при расчете дивидендов по итогам 2019 года и последующих периодов.

В среду "Ростелеком" заключил юридически обязывающие соглашения по консолидации 100% Tele2, расчеты по сделке будут завершены в течение месяца. Общая сумма сделки составляет около 132 миллиардов рублей.