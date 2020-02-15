МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Востребованность нейротехнологий в мире вырастет через 1-1,5 года, работающим в этой сфере компаниям стоит усиливать партнерства, разработки и выходить на мировой рынок, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе выступления на V Съезде отраслевого союза НТИ "Нейронет".

"Повестка изменилась, появились 2020-е годы, доказывать важность соответствующих технологий никому не надо. Я думаю, что через год-полтора, когда "Нейронет" начнет продавать устройства на рынке, востребованность того, что вы делаете, возрастет еще на порядок, потому что сепарация в СМИ и соцсетях поднимет гигантский шквал, "где же русский НейроМаск". И по идее вы из своих рядов должны такого человека выделить", — указал он, обращаясь к участникам союза.

Песков отметил, что пока хороших проектов по работе человеческого мозга нет. "Проектов про человеческий мозг нет. Это означает, что запрос на такой проект есть. Вопрос его правильного структурирования, правильного партнерства, правильной конфигурации остается на повестке дня. Он (проект — ред.) стране и миру совершенно точно необходим. Это запрос к вам как к сообществу", — заявил он.

"Второе — работа с теми, у кого есть данные и источники данных, остается принципиально важной. И такие проекты, которые мы на проектном комитете поддерживали последние полгода, например, связанные с получением данных от игровых клубов, данных по активности главного мозга, они остаются безусловно важнейшими в повестке дня. Потому что традиционным способом то, что мы с вами получаем, ну прямо скажем горячих перспектив не вызывает. Выход в мир остается безусловным приоритетом", — добавил он.