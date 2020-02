ВАЛЕТТА, 17 фев — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung представила новые линейки "умных" телевизоров с технологией искусственного интеллекта (ИИ), презентация прошла в рамках ежегодного форума Samsung CIS 2020.

Новые технические возможности ИИ будут применяться в моделях серии QLED 8K для улучшения качества звука и видео. В компании рассказали, что технология AI Upscaling позволяет процессору улучшить контент более низкого разрешения до уровня 8К, а технология Adaptive Picture учитывает распределение света в конкретной сцене, тем самым гарантируя неизменно четкое изображение и высокую контрастность.

"Новые QLED-телевизоры также обладают рядом интеллектуальных функций для предоставления зрителям максимально ярких впечатлений от просмотра, включая технологию Active Voice Amplifier, распознающую внешние звуки, и Object Tracking Sound+, которая согласует динамику звука с движением объектов на дисплее", — рассказал в ходе презентации руководитель департамента потребительской электроники компании Samsung Electronics в России Дмитрий Карташев.

Флагман новой линейки QLED 8K – модель Q950, у которой почти нет рамки вокруг дисплея, соотношение площади экрана к корпусу телевизора доходит до 99%, толщина корпуса – 15 миллиметров по всему экрану, отмечают в компании.

Samsung также расширила линейку дизайнерских интерьерных телевизоров и представила модель The Sero, которая обладает функцией поворота дисплея, позволяя воспроизводить контент как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. Благодаря этому зрители могут комфортно просматривать тексты, фотографии и видео в любой ориентации экрана. Две другие новые модели интерьерных телевизоров — The Frame и The Serif. Телевизор The Frame в выключенном состоянии может показывать картины из лучших музеев мира или собственные фотографии. Модель The Serif напоминает в профиль заглавную литеру английского алфавита I, набранную шрифтом с засечками.

Компания Samsung показала и крупноформатные модульные дисплеи The Wall. По данным производителя, технология MicroLED в нем обеспечивает более низкое энергопотребление, высокую яркость, широкий динамический диапазон и минимальную инерцию при огромных показателях контрастности.